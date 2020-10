Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca de miercuri și pana joi, in județul Suceava s-au inregistrat 112 de cazuri noi de coronavirus. Numarul este in scadere fața de miercuri, cand au fost raportate 198 de noi imbolnaviri. De la inceputul pandemiei și pana in prezent in județul Suceava s-au inregistrat…

- Coronavirus in Romania, 21 octombrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica a publicat noi cifre ingrijoratoare cu privire la bilanțul pandemiei de coronavirus din Romania, in ultimele 24 de ore. Astfel avem parte de un nou record negativ astazi: 4.848 de cazuri noi de infectari cu COVID-19.…

- Potrivit datelor transmise vineri dupa-masa de Grupul de Comunicare Strategica, vineri, 16 octombrie a fost inregistrat cel mai mare numar de infectari, raportate in Bihor. Pentru a treia zi au fost raportate in țara peste 4.000 de cazuri noi.

- Ziarul Unirea OFICIAL| RECORD NEGRU: 4.026 cazuri noi de coronavirus in Romania și 726 pacienți internați la ATI. Bilanțul total ajunge la 172.516 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, vineri, 16 octombrie 2020, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pentru miercuri, 30 septembrie 2020, ca au fost inregistrate 2.158 cazuri noi cu coronavirus in ultimele 24 de ore si 33 de morti, numarul total al persoanelor infectate...

- Cele mai recente cifre facute publice de autoritați starnesc ingrijorare in randul majoritații romanilor, dat fiind faptul ca s-a atins un nou record negativ, la nivel de pierderi de vieți, fiind anunțate 60 de decese ale unor persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel ca, in ultimele 24 de ore, Romania a inregistrat 1.504 de noi cazuri cu COVID-19, 38 de decese și 492 de persoane internate pe secția de Terapie Intensiva.

- Numarul de noi infectari, din ultimele 24 de ore din județul Bihor se menține la cote alarmante. 40 de noi infectari au fost raportate, potrivit ultimului bilanț oficial, furnizat de Grupul de Comunicare Strategica.