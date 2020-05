Stiri pe aceeasi tema

- 728 de oameni au murit dupa ce au baut metanol, conform unui anunț facut de Ministerul Sanatații din Iran. Numarul total al persoanelor care au fost intoxicate a ajuns la 5.011. Dezastrul a fost generat de faptul ca oamenii au crezut ca aceasta substanța, toxica pentru organismul uman, ar putea ajuta…

- Ministerul Sanatații a anunțat in urma cu cateva minute doua noi decese de COVID-19, ceea ce ridica la 13 numarul victimelor noului coronavirus din județul Bacau. La Spitalul Municipal Onești a murit o femeie de 52 ani internata pe 12 aprilie și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Iranul a anuntat luni 91 de noi decese provocate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, bilantul total al persoanelor decedate de COVID-19 ajungand la 5.209 in tara cea mai afectata de pandemie din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters si Xinhua.Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii,…

- Autoritatile iraniene au anuntat luni 127 de noi decese provocate de COVID-19, ceea ce aduce bilantul oficial al epidemiei de coronavirus din aceasta tara, una dintre cele mai afectate dupa China, Italia si Spania, la 1.812 de morti, informeaza AFP si Reuters.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Ministerul Sanatatii de la Teheran a anuntat duminica 129 de noi decese cauzate de boala COVID-19, astfel ca bilantul oficial al mortilor in pandemia de coronavirus a ajuns la 1.685 in Iran, una dintre cele mai afectate tari, alaturi de Italia si China, relateaza AFP. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Noul coronavirus ucide in Iran cate un om la fiecare zece minute, a scris joi pe Twitter purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, in contextul in care numarul deceselor provocate de focarul de COVID-19 din aceasta tara, cea mai afectata din Orientul Mijlociu, a ajuns la 1.284, transmite Reuters,…

- Noul coronavirus ucide cate o persoana la fiecare zece minute in Iran, a scris joi pe Twitter purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații, in timp ce bilanțul deceselor in cea mai afectata țara din Orientul Mijlociu a ajuns la 1.284, relateaza Reuters. ”Pe baza informațiilor noastre, la fiecare 10…

- Epidemia de coronavirus mai face o victima in Iran. Bilantul deceselor cauzate de coronavirus urca la cinci, cel mai mare numar de decese inregistrate intr-o țara din afara Extremului Orient, scrie AFP.Noul coronavirus a fost semnalat pentru prima oara in Iran miercuri, cand autoritațile au anunțat…