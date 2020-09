Guvernul din Cehia va impune de joi obligativitatea de a purta masa in interior pe intreg teritoriul tarii, a scris pe Twitter ministrul Sanatatii, Adam Vojtech, dupa ce numarul de infectari pentru o zi a ajuns la un nivel record, de 1.164, potrivit Reuters. "Am convenit cu expertii ca vom introduce obligativitatea de a purta masca in interiorul cladirilor pe intreg teritoriul Cehiei", a spus el. Numarul de cazuri zilnice a fost cu regularitate peste 500 in septembrie, deja cu mult mai multe decat un varf precedent de 377 de infectari pentru o zi in martie, in primul val de imbolnaviri. Insa miercuri…