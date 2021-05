Coronavirus: Guvernul britanic îşi menţine planul de relaxare a restricţiilor, în pofida răspândirii îngrijorătoare a variantei indiene Guvernul britanic a confirmat vineri ca va pune in aplicare incepand de luni urmatoarea etapa a planului sau de relaxare a restrictiilor, in pofida unei raspandiri ingrijoratoare a variantei indiene a COVID-19 in Anglia, unde a fost lansata o campanie de depistare accelerata, informeaza AFP.



In afara de aceasta masura, scurtarea intervalului intre cele doua doze de vaccin (pana la trei luni in prezent) sau extinderea vaccinarii la persoanele mai tinere figureaza de asemenea printre optiunile analizate de guvernul britanic pentru a frana raspandirea variantei indiene.



Numarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ridica, astazi, o parte din restrictiile din pandemia de Covid-19: masca pe strada si lockdown-ul de noapte Vineri va avea loc sedinta Executivului, in care urmeaza sa fie aprobate masurile de relaxare a restrictiilor, care vor intra in vigoare incepand de sambata, spune premierul Florin Citu.…

- Guvernul olandez a suspendat sambata planurile de a ridica mai multe restrictii anti-COVID, deoarece tara continua sa se confrunte cu rate de infectie ridicate, informeaza Agerpres . Olanda intentionase sa reduca restrictiile pentru zonele in aer liber – inclusiv gradinile zoologice, parcurile de distractii…

- Cozi s-au format luni la intrarea in magazinele din Anglia, in timp ce frizeriile si-au primit clientii disperati, dupa ce la miezul noptii barurile care au terase au inceput sa serveasca din nou bauturi odata cu incheierea celor trei luni de lockdown impus de guvernul premierului britanic Boris Johnson…

- Guvernul britanic are in plan testarea unei intoarceri a publicului in arenele sportive, cu ocazia unei semifinale a Cupei Angliei la fotbal sau a Campionatului Mondial de snooker, a declarat, luni, secretarul de stat pentru cultura, media si sport, Oliver Dowden, citat de AFP, potrivit Agerpres.…

- Guvernul precizeaza, in urma unor informatii aparute, pe surse, privind posibila relaxare a restrictiilor, ca "nu sunt avute in vedere in acest moment, pentru perioada imediat urmatoare, revizuirea sau modificarea masurilor".

- Germania se pregateste sa relaxeze foarte prudent restrictiile impuse din cauza pandemiei COVID-19 si sa redeschida unele centre comerciale, dar mizand in acelasi timp pe milioane de teste pentru a evita un al treilea val de infectari, relateaza marti AFP. Confruntata cu o saturatie tot…

- Guvernul belgian a exclus luni orice relaxare a restrictiilor anti-COVID-19 in urmatoarea luna, de teama propagarii noilor variante ale coronavirusului, in special a variantei britanice, transmite AFP. ''Trebuie sa ramanem foarte prudenti pentru a evita un al treilea val'', a declarat…

- Petrecerile ilegale care incalca restrictiile sanitare pentru prevenirea COVID-19 prolifereaza la fiecare sfarsit de saptamana la Madrid, unde politia municipala a intrerupt in acest weekend 418 de astfel de petreceri, relateaza luni EFE. Aceste petreceri prolifereaza mai ales in weekenduri, desi sunt…