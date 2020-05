Coronavirus: Guvenul spaniol decretează 10 zile de doliu naţional în memoria victimelor pandemiei Guvernul spaniol a decretat zece zile de doliu national incepand de miercuri in memoria victimelor noului coronavirus, Spania fiind printre tarile cele mai incercate de pandemia COVID-19, a anuntat marti premierul Pedro Sanchez, relateaza agentia EFE. In aceasta perioada de doliu national, cea mai indelungata din istoria democratica a Spaniei, drapelele de pe toate institutiile publice si navele marinei spaniole vor fi coborate in berna, iar dupa incheierea acestei perioade regele Felipe al VI-lea va conduce, la o data ce nu a fost inca stabilita, o ceremonie de omagiere a celor ucisi in Spania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a anuntat, marti, ca Guvernul a decis decretarea a zece zile de doliu national, incepand cu data de 26 mai, in memoria persoanelor decedate din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres.In aceasta perioada de doliu national, cea mai indelungata din istoria…

- Guvernul spaniol a decretat zece zile de doliu national incepand de miercuri in memoria victimelor noului coronavirus, Spania fiind printre tarile cele mai incercate de pandemia Covid-19, a anuntat marti premierul Pedro Sanchez, relateaza agentia EFE.

- Guvernul Spaniei a anuntat, marti, decretarea a zece zile de doliu national, incepand din 26 mai, in memoria celor peste 25.000 de persoane decedate din cauza epidemiei de coronavirus, relateaza cotidianul Le...

- CORONAVIRUS. Cu cele 832 de cazuri anunțate sambata, 28 martie, numarul total al deceselor a ajuns la 5.690. Totodata, numarul cazurilor de persoane infectate a crescut cu 8.189, iar numarul total de cazuri confirmate a ajuns la 72.248. Citește și: CORONAVIRUS. Cum arata plamanii unui pacient…

- "Nu putem folosi Covid-19 pentru a concedia incepand de astazi", a indicat, intr-o conferinta de presa ministrul Muncii Yolanda Diaz, membra a Partidului de stanga radicala Podemos, care guverneaza in coalitie cu socialistii lui Pedro Sanchez. Aceasta interdictie a concedierilor a fost ceruta…

- Cehia a intrat in carantina, azi noapte, pentru a-i proteja pe cetațenii vulnerabili la noul coronavirus, a anunțat premierul Andrej Babis. Cetațenii vor putea ieși din casa doar pentru activitați importante, precum mersul la serviciu sau cumparaturi de alimente și medicamente. Sunt permise, de asemenea,…

- Noua Zeelanda si-a anulat omagiul national in memoria victimelor atacului a doua moschei din Christchurch, petrecut in urma cu un an, din cauza temerilor legate de coronavirus, a anuntat sambata premierul Jacinda Ardern, noteaza AFP. "Este o decizie pragmatica. Suntem foarte tristi ca…

- Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a anunțat ca țara intra de sambata in stare de alerta pentru o perioada de 15 zile. Decizia a fost luata din cauza pandemiei de coronavirus, astfel ca locuitorii Spaniei vor fi supuși unor masuri restrictive. The post Spania intra in stare de alerta pentru 15 zile din…