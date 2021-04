Coronavirus: Grecia va redeschide magazinele în pofida deceselor şi contaminărilor numeroase Grecia a anuntat miercuri ca va redeschide majoritatea magazinelor sale si va relaxa restrictiile legate de petrecerea timpului liber, in ciuda unui numar inca ridicat de contaminari si decese legate de COVID-19, noteaza AFP. Viceministrul protectiei civile, Nikos Hardalias, a declarat ca toate magazinele cu amanuntul se vor redeschide luni, in afara de marile magazine si centrele comerciale. Deplasarile cu masina vor fi din nou autorizate pe distante scurte in weekend, pentru familii sau grupuri de pana la trei persoane, pentru exercitii fizice sau activitati in aer liber, a adaugat el in cursul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

