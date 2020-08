Coronavirus: Germania vrea armonizarea restricţiilor de deplasare în UE Germania, care detine presedintia semestriala a Consiliului UE, va propune armonizarea restrictiilor de calatorie decise de statele membre din cauza pandemiei de COVID-19, a declarat luni o sursa europeana, citata de AFP.



Potrivit acestei surse, propunerea va fi supusa miercuri la Bruxelles celor 27 de state membre, in cadrul unei reuniuni a ambasadorilor acestora.



''Un raspuns coerent este crucial pentru evitarea unei abordari fragmentate, cum am vazut mai devreme anul acesta, si pentru prezervarea integritatii spatiului Schengen'', mentioneaza presedintia…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

