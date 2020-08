Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel este in favoarea aplicarii la nivel national a unei amenzi minime de 50 de euro pentru persoanele care sunt prinse fara masca in magazine sau in transportul public, au indicat surse pentru dpa, preluate de Agerpres.

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat in favoarea aplicarii unei amenzi minime de 50 de euro pentru persoanele care sunt prinse fara masca in magazine sau in transportul public, a informat Agerpres, citand agenția DPA.Totodata, Angela Merkel dorește aplicarea unor interdicții pentru concerte,…

- Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri ca Germania a inregistrat 1.510 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Acesta este cel mai mare numar zilnic raportat in peste trei luni, potrivit Agerpres. Cifra de miercuri ridica la 226.914 numarul total de persoane care au avut sau au…

- Cancelarul german Angela Merkel a exclus marti orice noua relaxare a regulilor sanitare, in contextul inmultirii actuale a cazurilor de coronavirus in Germania, indemnand populatia sa respecte cu strictete recomandarile pentru combaterea epidemiei de coronavirus, cum ar fi purtarea mastii, pentru…

- Summitul UE-China prevazut in septembrie la Leipzig, in Germania, va fi amanat din cauza crizei noului coronavirus, a anuntat miercuri Berlinul, relateaza AFP. Cancelarul german, Angela Merkel, presedintele chinez, Xi Jinping, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au decis de comun acord…

- Autoritatile sanitare din Germania au anuntat luni ca in ziua precedenta s-au inregistrat 333 de noi cazuri de noul coronavirus, numarul total al infectarilor cu COVID-19 ajungand astfel la 181.815, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Bilantul deceselor a crescut cu 11 in ultimele 24 de ore,…

- Premierul Ludovic Orban a achitat, sambata, doua amenzi, in valoare cumulata de 3.000 de lei, pentru fumat și nepurtarea maștii de protecție in spații inchise, a anunțat Guvernul, dupa apariția fotografiei scandaloase cu cheful de la Palatul Victoria . Potrivit informarii, Orban a platit sambata cele…

