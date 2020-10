Coronavirus: Germania va impune noi restricţii dacă numărul infectărilor nu se stabilizează Cancelarul german Angela Merkel a anuntat vineri ca a convenit impreuna cu primarii din cele mai mari 11 orase ale Germaniei sa fie impuse restrictii antiepidemice mai stricte daca se depaseste la nivel local pragul de 50 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori in decurs de o saptamana, potrivit Reuters si AFP. Masurile pot include reguli mai stricte pentru purtarea mastii, limitarea reuniunilor, restrictionarea comercializarii de alcool sau inchiderea localurilor de noapte. Merkel a insistat asupra importantei purtarii mastii, a mentinerii distantei sociale si a aerisirii incaperilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

