- Germania este inca la inceputul pandemiei de coronavirus, a afirmat joi cancelarul Angela Merkel, precizand ca oamenii vor fi nevoiti sa traiasca cu ea mult timp, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Anunțul pe care "nemții" nu doreau sa-l auda. Germania este inca la inceputul pandemiei de coronavirus, a afirmat, joi, cancelarul Angela Merkel, precizand ca oamenii vor fi nevoiti sa traiasca cu ea mult timp, informeaza Agerpres."Nu traim ultima faza a pandemiei. Suntem inca la inceput", a spus ea…

- Polonia se afla inca in faza de inceput a luptei sale impotriva noului coronavirus, iar varful infectarilor este asteptat in mai si iunie, a afirmat luni premierul Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters. Intr-un discurs sustinut in camera inferioara a parlamentului, Morawiecki a spus ca Polonia are unele…

- Cancelarul federal german Angela Merkel, care a fost plasata duminica in carantina dupa ce a intrat in contact cu un doctor infectat cu noul tip de coronavirus, este sanatoasa, dar lucreaza de acasa, a anuntat luni vicecancelarul german Olaf Scholz. "Dna cancelar federal este sanatoasa in…

- Austria introduce controale la granita cu Germania la miezul noptii de miercuri spre joi, au declarat responsabili austrieci, citati de Reuters si postul ORF, citate de Agerpres. 'Controalele la granita cu Germania vor fi introduse azi la miezul noptii', a afirmat guvernatorul landului Vorarlberg,…

- Germania este la inceputul unei epidemii de coronavirus, dupa aparitia unor noi cazuri care nu mai pot fi legate de sursa originala a virusului din China, a declarat miercuri ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, transmite Reuters.

- Parlamentarul german Norbert Rottgen este interesat de postul de presedinte al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, transmite marti Reuters. Rottgen (54 de ani), presedintele Comisiei de afaceri externe din Bundestag (camera inferioara a parlamentului federal german)…

