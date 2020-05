Coronavirus: Franţa va prelungi starea de urgenţă sanitară până la 24 iulie Guvernul francez a decis sambata prelungirea cu doua luni, pana la 24 iulie, a starii de urgenta sanitara in vigoare pentru a lupta impotriva epidemiei de COVID-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Olivier Veran, potrivit AFP. Introdusa 24 martie, starea de urgenta sanitara este prelungita deoarece ridicarea sa la 23 mai "ar fi prematura", "riscurile de revenire a epidemiei" fiind "dovedite in cazul intreruperii bruste a masurile in vigoare", se arata in proiectul de lege examinat sambata in consiliul de ministri si care ar urma sa fie inaintat incepand de luni parlamentului. Textul precizeaza in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

