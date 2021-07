Stiri pe aceeasi tema

- Franta risca o crestere puternica a contaminarilor cu peste 20.000 de noi cazuri de infectii pe zi la inceputul lunii august daca nu ia urgent masuri pentru a preveni revenirea epidemiei din cauza raspandirii variantei Delta, a avertizat ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, informeaza Agerpres…

