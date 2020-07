Coronavirus Franța: Purtarea măștii devine obligatorie în tot mai multe zone turistice Joi, mai multe municipalitați franceze au anunțat punerea în aplicare a acestei masuri în diferite momente în centrul orașului sau în zonele aglomerate, indiferent daca sunt piețe sau locuri turistice, potrivit AFP.



Centrul din Biarritz (sud-vest), St-Malo (vest), malurile Loarei în Orléans (centru), municipalitați din nord au declarat purtarea obligatorie a maștii în spații deschise, dar foarte frecventate în situația în care orașele franceze lupta împotriva raspândirii Covid-19, potrivit AFP.



La Biarritz, în

Sursa articol: hotnews.ro

