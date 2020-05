Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Franta a inceput luni o prudenta revenire la normalitate, un inalt functionar responsabil de pregatirea acestei iesiri din izolare a avertizat ca trebuie "anticipata" o reintrare in acest regim restrictiv, potrivit AFP."O reintrare in izolare in regim de urgenta trebuie anticipata",…

- Guvernul francez a decis sambata prelungirea cu doua luni, pana la 24 iulie, a starii de urgenta sanitara in vigoare pentru a lupta impotriva epidemiei de COVID-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Olivier Veran, potrivit AFP. Introdusa 24 martie, starea de urgenta sanitara este prelungita deoarece ridicarea…

- La Cugir sunt confirmate 12 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. Potrivit Primariei, pacienții sunt internați in spitalele desemnate sa trateze COVID-19 din Alba Iulia, Blaj și Aiud. Situația imbolnavirilor a fost prezentata in ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența, intrunit vineri,…

- Alerta la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” Arad, astazi, dupa ce un angajat a fost confirmat pozitiv in urma testarii pentru virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. „Testarea s-a facut pentru ca, persoana in cauza acuza simptome specifice. Rezultatul testarii a fost…

- Avem 105 persoane in izolare pe raza orașului Ocna Mureș. Pana la ora 20.30 pe teritoriul Romaniei s-au inregistrat 7 decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. Este vorba de persoane in varsta cu afecțiuni medicale multiple. In cursul zilei de ieri, 22.03.2020 la Spitalul Municipal din…

- Medicul ieșean infectat cu noul coronavirus a fost in spital cu patru zile inainte de a veni confirmarea. Potrivit anchetei epidemiologice, acesta a fost vazut pe camerele de supraveghere stand de vorba cu 9 cadre medicale, insa nu s-a apropiat la mai puțin de 1,5 metri de niciuna dintre persoane.Ancheta…

- PSD susține adoptarea rapida in Parlament a modificarilor legislative transmise de șeful Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, Raed Arafat. Propunerile au fost transmise Parlamentului in urma apelului facut de PSD care și-a afirmat…