Stiri pe aceeasi tema

- Au fost confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul Devei, Florin Oancea, și administratorul public Adrian David Nicolae, toți trei liberali. Ei au participat la reuniunea BPN a PNL la care a participat și senatorul Vergil Chițac, depistat anterior…

- Prezentatoarea TVR Sonia Ionescu a anuntat pe Facebook ca se afla in carantina, dupa ce luni, la filmarile pentru emisiunea "Vreau sa fiu sanatos", a intrat in contact cu o persoana invitata in platou care a fost testata pozitiv cu Covid-19, transmite news.ro."Dragii mei, zilele trecute ma…

- IresponsabilitateaGuvernului PNL baga in carantina Prefectura si Consiliul Judetean Maramures dupa ce presedintele liberalior maramureseni acesta a participat in urma cu mai putin de 24 de ore la instalarea noului subprefect desi este posibil sa fie infectat cu coronavirus. Ionel Bogdan a participat…

- Toti membrii Misiunii filipineze la ONU se afla in autoizolare dupa ce o colega a fost diagonsticata, joi seara, cu COVID-19, a anuntat, vineri, DPA, scrie Antena 3. Filipineza a prezentat primele...

- Confirmarea primului caz de infectare cu noul coronavirus la Buzau a bagat autoritatile locale in sedinta. Primele verificari au scos la iveala ca trei persoane ar fi contacti directi ai batranei de 73 de ani din Parscov, confirmata cu coronavirus dupa ce a revenit acasa din Italia.

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 și care s-a intors din Italia. Mai exact, barbatul a calatorit…

- Turul ciclist al Emiratelor Arabe Unite a fost anulat, dupa ce doi italieni din staff-ul uneia dintre echipe au fost depistați pozitiv cu coronavirus, celebru virus Covid-19. „Doi italieni, membri ai staff-ului uneia dintre echipele participante in turul Emiratelor Arabe Unite au fost testați pozitiv…

- Autoritațile italiene, alaturi de cele din țara noastra au aflat ca italianul infectat cu coronavirus a tranzitat Romania in perioada 18-22 februarie și zburat la Craiova. Barbatul ar fi mers in județul Gorj, locul de unde se trage iubita sa romanca și ar fi participat la mai multe partide de vanatoare.