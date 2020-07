Coronavirus: Francezii nu trebuie să lase garda jos în faţa COVID-19 (ministrul sănătăţii) Ministrul sanatatii francez, Olivier Veran, si-a indemnat miercuri concetatenii sa nu lase garda jos in fata epidemiei de COVID-19, subliniind ca ii asteapta o batalie indelungata impotriva noului coronavirus, iar respectarea regulii de distantare sociala este vitala pentru a evita o noua intrare in izolare la scara nationala, informeaza Reuters.



Franta a raportat marti 14 noi decese din cauza COVID-19, cifra de doua ori mai ridicata decat cresterea medie zilnica de sapte decese inregistrata saptamana trecuta. In total, in Franta au decedat 30.223 de persoane de COVID-19 de la declansarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

