Coronavirus: ''Fiţi leneşi, salvaţi vieţi'', sunt sfătuiţi tinerii germani într-un videoclip comic Un videoclip ironic ce ii indeamna pe tinerii germani sa-si faca datoria patriotica in razboiul impotriva COVID-19 stand acasa si lenevind pe canapea a facut senzatie pe Internet, cumuland peste un milion de vizualizari pana luni, relateaza Reuters. Videoclipul, aparut online in contextul in care Germania se confrunta cu o crestere importanta a cazurilor de COVID-19, scoate in evidenta contrastul dintre sacrificiile modeste ce le sunt solicitate tinerilor din ziua de astazi - sa stea acasa, sa evite contactele inutile - cu cele ale germanilor varstnici, care s-au confruntat cu razboaie si greutati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

