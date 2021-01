Stiri pe aceeasi tema

- Filipine promoveaza prin intermediul unei legi aflata in dezbatere parlamentara un salut anticovid, numit "Bating Filipino", ce consta in plasarea manii drepte in mijlocul pieptului si inclinarea capului cu ochii inchisi sau semideschisi, relateaza vineri EFE. Masura, care a fost aprobata in Camera…

- Doua probe de detectare ale infecției cu noul coronavirus au avut rezultate diferite fața de cele cunoscute pana acum, a spus un reprezentant al Institutului Matei Balș. Declarația vine in contextul noii tulpini de Sars-Cov-2 care a aparut in Marea Britanie și, ulterior, și in alte țari. ”In laboratorul…

- Alessandra Stoicescu, prezentatoarea principalului jurnal al Antenei 1, a dezvaluit ca fetita si sotul s-au infectat cu noul coronavirus. Vedeta Antenei 1 a anuntat cum trece fetita prin boala care a afectat aproape 600.000 de romani de la izbucnirea pandemiei, informeaza Unica.ro.Vineri, 18 decembrie,…

- "Mai mult...noi restricții sunt necesare ...trebuie sa prevenim cu orice preț un al treilea val pentru ca acesta ar fi devastator, mai ales in ce privește pierderea de vieți oemenești”, a afirmat Conte. Declarația sa vine in contextul in care, dupa relaxarea unor masuri antiCovid, italienii au inceput…

- Un pui de chevrotain, specie pe cale de disparitie originara din Filipine, cunoscuta drept „soarecele-caprioara” sau „caprioara-soarece”, s-a nascut in Polonia si venirea lui pe lume a fost pentru prima data inregistrata video, relateaza Reuters potrivit news.ro. Animalul s-a nascut la gradina…

- Favipiravir este un medicament din categoria antiviralelor, inhibitor al ARN-ului, iar medicii timisoreni afirma ca acesta a fost utilizat, pana acum, in tratamentul formelor severe de gripa, dar si impotriva unor virusuri foarte puternice, care pot declansa infectii mortale. Medicamentul ajuta la…

- Supermarketurile sunt locurile in care britanicii ar putea sa se infecteaza cel mai ușor cu coronavirus, arata datele publicate de Direcția de Sanatate Publica din Marea Britanie, potrivit Sky News.