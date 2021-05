Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Arta ”Centrul Artistic Baia Mare”, Primaria Municipiului Baia Mare, Academia Romana, Uniunea Artiștilor Plastici din Romania și Asociația Ars Transsilvaniae Romania va invita la vernisajul expoziției…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 77 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.212 teste efectuate (din care 492 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (24) și Giroc (12). Coeficientul infectarilor…

- Municipiul reședința de județ Baia Mare tinde spre 0 cazuri de coronavirus. Azi, 29 aprilie, am ajuns la sub 100 de cazuri de coronavirus confirmate in ultimele doua saptamani in municipiu, rata de infectare fiind acum de 0,68/1000 de locuitori. Asta in condițiile in care acum cateva luni in municipiu…

- Președintele Argentinei, Alberto Fernandez, care s-a imbolnavit de coronavirus, a explicat evoluția ușoara a bolii prin faptul ca a fost vaccinat cu vaccinul rusesc Sputnik V. El a spus despre acest lucru in cadrul unei adresari catre cetațenii țarii, relateaza RIA Novosti. "Am reușit sa suport bine…

- Saarland, un mic land din vestul Germaniei, a devenit marti prima dintre cele 16 unitati administrative federale ale Germaniei care a iesit din carantina impusa la nivel national, dupa ce prim-ministrul sau a considerat ca rata locala a infectarilor, mult mai mica in comparatie cu restul tarii, si testarea…

- Auzim despre viitorul ceas inteligent OnePlus de ceva vreme, dar abia astazi il vedem in sfarșit. Datorita unor zvonuri aparute prin Unbox Therapy pe Twitter, putem vedea ceasul de aproape. Contul oficial de pe Twitter al OnePlus a redistribuit imaginea, deci putem fi siguri ca așa arata cu adevarat…

- Mii de persoane au protestat sambata, in mai multe orase din Germania, fata de restrictiile antiepidemice, iar in anumite zone au avut loc confruntari intre demonstranti si fortele de ordine. Au avut loc proteste in orasele Berlin, Munchen, Dresda, Dusseldorf si Erfurt. Vezi și: CTP il acuza…

- Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a anuntat marti renuntarea la obligativitatea de a purta masca si redeschiderea totala a magazinelor si restaurantelor, apreciind ca al doilea stat ca populatie din SUA are "mijloacele de a-si proteja" populatia de coronavirus, noteaza AFP. "De miercurea…