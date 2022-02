‘Faza acuta’ a pandemiei de COVID-19 se va incheia anul acesta, daca va fi atins obiectivul ca 70% din populatia lumii sa fie vaccinata, a declarat vineri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza AFP. ‘Mizam pe incheierea fazei acute a pandemiei in acest an, cu conditia, desigur, ca 70% din populatia mondiala sa fie vaccinata pana la mijlocul anului, pana in iunie sau iulie’, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, in vizita in Africa de Sud. ‘(Sfarsitul fazei acute) este in mainile noastre (…). Aceasta e o chestiune de alegere’, a adaugat el. Directorul OMS se…