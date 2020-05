Coronavirus: Experţi ai ONU denunţă folosirea pandemiei ca pretext pentru a împiedica avorturile în Statele Unite Autoritatile din opt state federale americane se folosesc de criza noului coronavirus pentru a impiedica sau a ingreuna accesul la avort, au denuntat miercuri experti ai Grupului de lucru al ONU privind discriminarea impotriva femeilor si fetelor, relateaza EFE. Sunt vizate in special state conservatoare precum Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, Louisiana si Tennessee, care, potrivit expertilor, s-au folosit de masurile de restrictie pentru a suspenda anumite proceduri medicale considerate nenecesare, intre care au inclus si avorturile, care au un timp limita pentru a fi efectuate.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii s-a confruntat cu cea mai neagra zi de la inceputul pandemiei de coronavirus, noteaza AFP.Conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, in ultimele 24 de ore pe teritoriul SUA s-au inregistrat 3.176 de decese provocate de coronavirus.Este cel mai ridicat…

- Numarul oficial de cazuri de coronavirus din lume a ajuns la 2,3 miliioane, in condițiile in care au fost raportate 160.000 de decese, potrivit centralizarii de pe Arcgis . Numarul deceselor cauzate de epidemie in SUA, in ultimele 24 de ore a crescut la 1.891 (38.664 in total), bilanțul din Statele…

- Autoritatile de imigratie din Statele Unite au anuntat marti ca iau in considerare eliberarea unor detinuti cu risc ridicat de infectie cu coronavirus, in contextul in care unii dintre ei precum si angajati au fost testati pozitiv pentru boala COVID-19, relateaza miercuri Reuters. Intr-un…

- "Acum trei luni am intrat in cursa la presedintie pentru a-l infrange pe Donald Trump. Azi parasesc cursa din acelasi motiv", a anuntat Michael Bloomberg, intr-un comunicat. Michael Bloomberg anunta in comunicat ca sustine investirea fostul vicepresedinte Joe Biden in alegerile prezidentiale. El…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a inregistrat in Super Martea electorala din SUA o revenire in cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, el iesind invingator in cel putin noua dintre cele 14 state disputate, relateaza DPA.…

- Competitia pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an din SUA a ramas practic o cursa in doi dupa Super Martea electorala, Joe Biden si Bernie Sanders obtinand sprijin de la categorii divergente din electoratul american, noteaza Reuters si DPA.…

- Competitia pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an din SUA a ramas practic o cursa în doi dupa Super Martea electorala, Joe Biden si Bernie Sanders obtinând sprijin de la categorii divergente din electoratul american, noteaza Reuters…

- Cincisprezece scrutine sunt programate in Statele Unite, in ceea ce este numita "super-martea" alegerilor pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte, anunța MEDIAFAX.Partidul Democrat organizeaza alegeri in Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts,…