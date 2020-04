Stiri pe aceeasi tema

- Austria isi mobilizeaza rezervistii in eforturile de limitare a epidemiei COVID-19, fiind prima data cand autoritatile de la Viena adopta o asemenea masura dupa Al Doilea Razboi Mondial, transmite Reuters. Rezervistii vor ajuta la furnizarea alimentelor si la operatiunile politiei si vor asigura sprijin…

- Austria isi mobilizeaza rezervistii in eforturile de limitare a epidemiei COVID-19, fiind prima data cand autoritatile de la Viena adopta o asemenea masura dupa Al Doilea Razboi Mondial, transmite Reuters.Rezervistii vor ajuta la furnizarea alimentelor si la operatiunile politiei si vor asigura…

- Armata rusa incepe duminica sa trimita ajutor medical in Italia, pentru a o sustine in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus, la indemnul presedintelui rus Vladimir Putin, a anuntat intr-un comunicat Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.

- Elvetia a raportat sambata un total de 6.100 de cazuri de infectari cu noul coronavirus, cu 25% mai multe decat in ziua precedenta, noteaza Agerpres care citeaza Reuters. Situația este dramatica in cantonul Ticino, aflat la granița cu Italia.Ministerul Sanatatii din Elveția a anunțat 56 de decese din…

- Aproximativ 2.600 de militari si civili din armata americana se afla in prezent in autoizolare in Europa, dupa ce au fost identificati ca suspecti de contaminare in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, a dezvaluit vineri Pentagonul, transmite Reuters. Cifra este mult mai mare decat orice…

- Aproximativ 2.600 de militari si civili din armata americana se afla in prezent in autoizolare in Europa, dupa ce au fost identificati ca suspecti de contaminare in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, a dezvaluit vineri Pentagonul, transmite Reuters, citata de Agerpres. Cifra este…

- Premierul britanic, Boris Johnson, le va cere tuturor persoanelor de peste 70 de ani sa ramana in izolare stricta acasa sau in casele de ingrijire timp de patru luni, ca parte a noilor masuri de combatere a raspandirii coronavirusului, scrie sambata express.co.uk, citand postul de televiziune ITV.…

- Armata americana a anunțat joi ca 11 militari au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma atacului cu rachete lansat pe 8 ianuarie de Iran impotriva unei baze militare americane din Irak, informeaza Mediafax citand Reuters.