Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Franceze de Tenis, Bernard Giudicelli, nu exclude ca turneul de la Roland Garros sa se dispute fara spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr."Nu excludem nicio optiune. Organizarea turneului cu portile închise ar permite o parte din…

- Carnavalul Notting Hill programat anual in cartierul cu același nume din Londra, Marea Britanie, a fost anulat in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus.Este pentru prima oara in istoria de 54 de ani a acestui carnaval cand festivitațile la care participau anual sute de mii de persoane a fost…

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD si NEVERSEA au anuntat ca abonamentele și biletele cumparate nu sunt anulate, și ca, indiferent ce se va întâmpla cu editiile din 2020, ele se pot transforma, gratuit, în abonamente sau bilete Anytime, valabile pentru urmatoarele trei editii, transmite…

- O asistenta medicala din Anglia, gravida in luna a noua, a contactat noul tip de coronavirus și a murit pe un pat de spital din Reading. Conform surselor din spital, starea ei parea sa se imbunatațeasca, dar, dintr-o data, s-a deteriorat. In acel moment, medicii au decis sa-i faca cezariana și au salvat…

- Editia din acest an a Festivalului Glastonbury din Marea Britanie a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului considerat cel mai mare festival in aer liber din lume, relateaza Reuters si Press Association. Paul McCartney, Taylor Swift si Kendrick…

- O parte a publicului din Ungaria a decis sa nu mai solicite banii pe biletele de la concertele si spectacolele de teatru amanate sau anulate, cu scopul de a sustine mediile culturale incercate de epidemia de Covid-19, scrie Le Figaro.

- COVID-19 da o lovitura grea si organizatorilor de spectacole! Orice eveniment la care sunt asteptati peste o mie de spectatori va fi reprogramat. In Bucuresti, autoritatile au fost si mai severe. Nimeni nu mai poate pune piciorul intr-un teatru, muzeu sau o sala de concerte.

- Pacientul fusese diagnosticat cu coronavirus in cursul zilei de miercuri, dar suferea si de alte afectiuni. El a murit la Royal Berkshire Hospital, din orasul Reading. In acelasi timp, in doar 48 de ore numarul de infectari cu Covid-19 s-a dublat in Marea Britanie, de la 51 de cazuri ajungandu-se…