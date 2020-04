Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca nu a intentionat niciodata sa amane alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza marti AFP. "Nu am intentionat niciodata sa schimb data (alegerilor). De ce as face aceasta?", a declarat Trump in timpul unei conferinte de presa sustinute din gradina Casei Albe. In urma cu cateva zile, adversarul sau democrat Joe Biden a prezis ca miliardarul republican va face tot posibilul pentru a amana data scrutinului. "Tineti minte ce va spun, cred ca el va incerca sa amane alegerile intr-un fel sau altul, sa gaseasca…