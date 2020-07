Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cetateniei si Ministrul Educatiei din Brazilia au dezvaluit ca au fost confirmați cu noul coronavirus la doua saptamani dupa ce președintele țarii, Jair Bolsonaro, a fost confirmat și a intrat in carantina.

- "Angajatii bolnavi urmeaza sa fie tratati (...), cei sanatosi, insa, vor merge acasa, pana la reluarea activitatii in conditii optime. Am inteles ca in asemenea situatii punctuale, cand autoritatile judetene decid masuri de restrictie, exista impact major asupra angajatilor si a angajatorilor. Si…

- Primul polițist a fost confirmat pozitiv în cursul zilei de joi și este în prezent internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Cluj-Napoca. Ulterior, în urma anchetei epidemiologice, s-au depistat 11 persoane care au fost contacți direcți ai polițistului confirmat cu noul…

- Marcel Pavel are coronavirus. Artistul a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitala. Ancheta epidemiologica de proporții in șhowbiz-ul romanesc, dupa ce artistul Marcel Pavel a fost confirmat cu noul coronavirus. In ultima vreme, Pavel a fost prezent in cadrul mai multor…

- Preotul Nicolae Zaharia, una dintre cele mai cunoscute fețe bisericești din Onești, care a negat gravitatea noului coronavirus și a susținut redeschiderea bisericilor, este infectat cu COVID-19 și se afla internat la Spitalul Municipal Onești, de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Purtatorul de cuvant al presedintelui kazah Kassym-Jomart Tokayev a anuntat sambata pe pagina sa de Facebook ca a fost internat in spital pentru COVID-19 dupa ce a fost testat pozitiv, adaugand ca sanatatea presedintelui nu este in pericol, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant Berik Uali a scris…

- Ziarul Unirea Abrudul liber de COVID-19: Ultimul localnic internat cu coronavirus a fost declarat vindecat și s-a intors acasa Potrivit primarului orașului Abrud, Nicolae Simina, in localitate nu mai exista nici o persoana infectata cu COVID-19, dupa ce ultimul pacient din oraș a fost declarat vindecat…

- Un barbat de 76 de ani, internat la Spitalul Județean Sibiu dintr-un centru pentru varstnici dupa ce s-a infectat cu noul COVID-19, s-a spanzurat in baia spitalului. Poliția Sibiu a anunțat ca un barbat in varsta de 76 de ani din județul Mehedinți a fost gasit luni mort in incinta unei unitați sanitare,…