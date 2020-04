Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul italian de incalțaminte de lux Sergio Rossi, in varsta de 85 de ani, a murit dupa ce a fost diagnosticat și internat cu coronavirus, a anunțat vineri primarul orașului din centrul țarii unde designerul s-a nascut, conform Reuters.

- Milutin Knezevic, un episcop al Bisericii Ortodoxe Sarbe din eparhia Valjevo, a murit de COVID-19 la varsta de 71 de ani, au confirmat luni reprezentantii bisericii din aceasta tara, acuzata ca nu a tinut cont de reglementarile medicale stipulate de starea de urgenta, informeaza Reuters."Episcopul…

- Ziarul Unirea Inca trei pacienti cu coronavirus au murit. Numarul deceselor in Romania a ajuns la 17 Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19. In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat,…

- Inca o persoana, un barbat de 52 de ani, infectata cu noul tip de coronavirus a murit, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Numarul persoanelor care au murit in Romania din cauza COVID-19 a ajuns la 14. Este vorba despre un barbat de 52 ani internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta…

- Un croat care s-a autoizolat din cauza temerii ca ar fi contractat COVID-19 a murit, a anuntat marti Grupul operativ de gestionare a crizelor din Croatia, relateaza dpa.potrivit Agerpres. Cadavrul a fost trimis la un patolog, care va trebui sa stabileasca daca barbatul era intr-adevar infectat cu…