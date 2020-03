Stiri pe aceeasi tema

- Trei liberali au fost infectați cu coronavirus, susține HotNews.ro . Este vorba despre Florin Oancea, Lucian Heiuș și Adrian David. Informația a fost confirmata ulterior de grupul de comunicare strategica.”Sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul…

- - 102 de cazuri in Romania – Romania trece la Scenariul 3 Ora 15.45: Sunt 102 cazuri de coronavirus confirmate in Romania, care intra astfel in Scenariul 3. Trei oficiali importanți au fost diagnosticați. ”Sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul…

- "Sunt confirmati pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heius, primarul Devei, Florin Oancea, si administratorul public Adrian David Nicolae. Toti 3 se afla in izolare la domiciliu, au participat la reuniunea BPN a PNL la care a participat si senatorul Chitac, si ieri…

- Ziarul Unirea Romania a intrat, OFICIAL, in Scenariul III: Alți trei politicieni din PNL au CORONAVIRUS Alți 3 politicieni din PNL au fost infectați cu coronavirus. Sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul Devei, Florin Oancea, și administratorul…

- Vergil Chitac, senatorul PNL confirmat cu noul coronavirus (COVID-19), a avut mai multe intalniri de negociere cu membri din conducerea PNL, USR si PLUS Constanta pentru a-i sustine candidatura la Primaria Constanta. Asta a declarat deputatul USR Stelian Ion care s-a intalnit, la randul sau, cu parlamentarul…

- Senatorul PNL Vergil Chitac a reusit sa infecteze alti trei liberali, care au fost prezenti la sedinta de partid de luni, 9 martie.Este vorba despre deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul Devei, Florin Oancea, și administratorul public Adrian David Nicolae. Lucian Heius a fost propus ministru de Finante,…

- Conform comunicarii Grupului de comunicare Strategica, sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul Devei, Florin Oancea, și administratorul public Adrian David Nicolae. Toți trei se afla in izolare la domiciliu, au participat la reuniunea…

- Trei liberali au fost infectați cu coronavirus, au precizat surse pentru HotNews.ro. Bilantul ajunge la 102 cazuri, Romania intra in scenariul III. Este vorba despre Florin Oancea, Lucian Heiuș și Adrian David. „Sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș,…