Conducerea Curtii de Apel Bucuresti a decis miercuri sa isi restranga considerabil activitatea, in perioada 13 - 31 martie, atat in ceea ce priveste activitatea de judecata, cat si activitatea de relatii cu publicul, pentru a evita raspandirea noului coronavirus. Potrivit unui comunicat al CAB, in perioada mentionata, in materie penala urmeaza sa se judece numai cauzele urgente, respectiv cele care vizeaza inculpati aflati sub imperiul unor masuri preventive, cauze de competenta judecatorului de drepturi si libertati, dar si cauze in care exista posibilitatea implinirii termenului de prescriptie.…