- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a tras semnalul de alarma joi in fata numarului tot mai mare de cazuri de COVID-19 din ultimele zile in special in departamentul Attica, regiunea Atenei, avertizand ca vor fi impuse noi masuri de izolare daca cele in curs nu sunt respectate, relateaza France…

- Incepand de luni pana pe 4 octombrie, nu sunt permise grupuri mai mari de 9 persoane in aer liber, iar nuntile, inmormantarile si botezurile nu se pot organiza cu mai mult de 20 de persoane. De asemenea, toate concertele au fost anulate. Persoanele care au peste 68 de ani sunt sfatuite sa-si…

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus din ultimele zile pune autoritațile pe jar, chiar daca majoritatea focarelor izbucnite sunt in spitale, aziluri și centre pentru copii cu handicap. In urma cu puțin timp, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, și Raed Arafat, șeful DSU, au intrat in ședința…