Coronavirus: Coreea de Sud restabileşte măsuri de restricţii sanitare Autoritatile din Coreea de Sud au anuntat joi restabilirea orelor de închidere obligatorie pentru cafenele, restaurante, cinematografe si alte locuri publice, precum si limitarea adunarilor la patru persoane, în încercarea de a stopa un nou focar de pandemie de COVID-19, noteaza AFP și news.ro.



Cele mai multe restrictii au fost relaxate în Coreea de Sud în noiembrie, pe masura ce pandemia a regresat datorita succesului campaniei de vaccinare. Aproximativ 80% din populatie a primit cele doua doze de vaccin.



Dar numarul infectiilor s-a triplat într-o…

