Stiri pe aceeasi tema

- Tezyo, parte a grupului Otter Distribution, in parteneriat cu Crucea Rosie Romana, doneaza cadrelor medicale din Spitalul Clinic "Dr. Victor Babes" din Bucuresti 100 de echipamente speciale de protectie, 1.000 de perechi de manusi si 200 de perechi de saboti medicinali, materiale indispensabile in…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a transmis un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, in care ii indeamna pe romani sa lase la o parte, in sambata de dinaintea Pastelui ortodox, "problemele si supararile" si le ureaza "sarbatori linistite si fericite" in asteptarea unor vremuri mai bune.…

- Institutul de Studii Financiare doneaza 50.000 de euro Crucii Rosii Romane pentru achizitia si dotarea spitalelor cu echipamente si tratament impotriva coronavirus, conform unui comunicat remis, vineri, Agerpres. "Institutul de Studii Financiare se implica in lupta impotriva epidemiei de COVID-19…

- In Monitorul Oficial nr. 263/31 martie 2020 a fost publicat, in urma cu puțin timp, Ordinul 533 al Ministerului Sanatații privind aprobarea planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus și a listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu noul…

- Besmax Pharma Distribution, o companie romaneasca din domeniul importatorilor de produse si echipamente medicale, a inaintat Ministerului Sanatatii din Romania propunerea de a oferi trei echipamente complete pentru plasmafereza si 3.000 de kituri de colectare de plasma, ce s-ar putea folosi in tratarea…

- Mai multe concerte ale formatiilor artistice ale Centrului National de Arta "Tinerimea Romana" pot fi regasite pe canalul de Youtube al centrului, anunta, miercuri, pe Facebook, Ministerul Culturii. "Pe canalul de Youtube al Centrului National de Arta 'Tinerimea Romana'…

- ​​„În fața epidemiei de coronavirus, România nu își mai permite rafuieli politice sau calcule electorale. Preocuparea cea mai importanta a decidenților politici trebuie sa fie sanatatea și siguranța cetațenilor”, afirma Partidul Social Democrat, pe pagina sa de Facebook.„PSD…

- "In fata epidemiei de coronavirus, Romania nu isi mai permite rafuieli politice sau calcule electorale. Preocuparea cea mai importanta a decidentilor politici trebuie sa fie sanatatea si siguranta cetatenilor. PSD propune urmatorul program de masuri sociale si economice pentru limitarea efectelor coronavirus:…