- Toate evenimentele fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, vor fi suspendate cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, scrie Agerpres.Starea de urgenta a fost decretata la 16 martie de…

- PMP va vota in Parlament actul asumat de presedintele Klaus Iohannis pentru ca reprezinta o revenire in fagasul constitutional si pentru ca mareste spectrul parghiilor pe care statul poate sa le foloseasca in vederea rezolvarii crizelor sanitara, economica si sociala, anunța, luni, Eugen Tomac, anunța…

- Presedintele Romaniei a publicat decretul privind starea de urgenta. Care sunt prevederile acestuia. Președintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca decretul prin care se impune stare de urgența in Romania cuprinde masuri sociale și economice, suspendarea cursurilor in școli și sistem universitar…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat duminica, dupa anunțul legat de instituirea starii de urgența, incepand de luni, ca un grup de lucru a facut propunerea care va ajunge la președinte cu masurile pe care le va implica starea de urgența. „Știu ca presupune schimbarea modului de viața, dar…

- "Toate masurile care pot ajuta și din punct de vedere al sanatații, cat și din punct de vedere al economiei, trebuie o imbinare de masuri, care efectiv sa ne ajute sa depașim aceasta situație. Eu am propus una din masuri, care e nu numai pentru starea de urgența, chiar formarea unui grup de lucru…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, spune ca nu trebuie ca populatia sa se astepte la ”lucruri ingrozitoare”, daca va fi decretata starea de urgenta si se arata convinsa ca masurile luate in aceasta situatie vor fi conforme drepturilor prevazute in Constitutie.Vezi si: Ce drepturi poate interzice…

- De ultima ora! Stare de urgenta in Romania. Vezi ce insemna decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei in plina epidemie de coronavirus Klaus Iohannis: „Decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoare” „Astazi Guvernul a depus juramantul, in conditii speciale. Ii doresc mult succes.…

- Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care l reprezinta virusul COVID 19 si luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Federatia Romana de Fotbal a decis sa suspende toate competitiile pana la data de 31 martie 2020.Intr…