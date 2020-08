Coronavirus: Comisia lansează o nouă versiune îmbunătăţită a instrumentului SELFIE, menit să sprijine educaţia digitală Comisia Europeana a lansat miercuri o noua versiune a SELFIE, un instrument care ajuta scolile sa valorifice tehnologiile digitale pentru predare si invatare, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.



In contextul in care scolile incep sa se redeschida in intreaga Europa, instrumentul SELFIE a fost actualizat pentru a le ajuta pe acestea sa reflecteze asupra modului in care fac fata invatarii la distanta in timpul pandemiei de COVID-19 si sa planifice urmatorul an scolar pe baza nevoilor elevilor si ale cadrelor didactice.



"Pandemia de COVID-19… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

