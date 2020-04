Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul portavionului american nuclear USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier, care solicitase intr-o scrisoare cu un ton dramatic evacuarea navei sale contaminate cu noul coronavirus, a fost demis, a anuntat joi secretarul marinei americane Thomas Modly, informeaza vineri AFP. "Nu…

- Comandanti din marina militara americana au anuntat miercuri ca de pe portavionul Theodore Roosevelt, contaminat cu coronavirus, vor fi debarcati pana vineri inca aproape 2.000 de marinari, pe langa cei 1.000 scosi deja din dispozitiv, transmite dpa, relateaza Agerpres. Decizia a fost luata dupa ce…

- Capitanul portavionului american USS Theodore Roosevelt, nava andocata de saptamana trecuta in portul Guam dupa ce mai multi marinari au contractat noul coronavirus, a avertizat ca infectia va continua sa se raspandeasca in cazul in care conducerea Marina militara americana nu adopta masuri pentru…

- Potrivit secretarului interimar al Marinei, Thomas B. Modly, cei trei barbati au fost evacuati si toti cei care au fost in contact cu ei la bordul navei, desfasurata in prezent intr-un teatru de operatiuni, au fost plasati in carantina. Nava are un efectiv de peste 5.000 de persoane la bord.In urma…

