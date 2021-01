Stiri pe aceeasi tema

- Rata incidenței a crescut din nou, ajungând la 3,61 de cazuri COVID la mia de locuitori, în ultimele 14 zile. De asemenea, în ultimele 24 de ore s-a înregistrat un deces al unui pacient confirmat cu coronavirus. Situația…

- Rata incidenței a crescut din nou, ajungând la 3,38 de cazuri COVID la mia de locuitori, în ultimele 14 zile. De asemenea, în ulitmele 24 de ore s-a înregistrat un deces al unui pacient confirmat cu coronavirus. …

- Aproape un sfert din cele 4.729 de infectari cu SARS CoV-2 confirmate in ultimele 24 de ore sunt in București, conform ultimului bilanț. Capitala și inca 3 județe sunt in scenariul roșu, cu o incidența a cazurilor de COVID-19 de peste 3 la mia de locuitori.

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore in judetul Suceava s-au inregistrat 66 de cazuri noi de coronavirus. Cifra este aceeasi cu cea raportata in cursul zilei de sambata. Numarul total al imbolnavirilor cu noul Covid-19 in judetul Suceava a ajuns la 15.858. Potrivit informarii…

- În ultimele 24 de ore au fost raportate 393 de cazuri noi de coronavirus confirmate pozitive în urma prelucrarii a 2.012 teste. Incidența cazurilor de COVID-19 din județul Cluj a scazut la 7,03. Ieri, 23 noiembrie, s-a înregistrat numarul…

- În județul Cluj astazi s-au înregistrat înca 3 decese în rândul persoanelor infectate cu COVID-19. Rata de infectare a ajuns în județ la 7,09 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Situația epidemiologica în…

- Situația este ingrijoratoare in județul Sibiu, acolo unde rata de infectare cu noul coronavirus se apropie de 9. Incidența cazurilor de Covid-19 la 14 zile a ajuns, luni, in județul Sibiu, la 8,83 la mia de locuitori Județul Sibiu este primul din Romania la rata de infectare. Pe locul 2 se situeaza…

- Polițiștii au verificat 2.436 de persoane și 155 de firme cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse pentru COVID-19.Total sancțiuni contravenționale aplicate (303) in ultimele 24 de ore, in context COVID sunt in valoare de 75.150 lei.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta…