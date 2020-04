Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, sustine ca majoritatea consiliilor judetene sau primariilor conduse de reprezentanti ai PSD nu au alocat fonduri pentru achizitionarea de aparate de testare PCR pentru coronavirus. "Nu sunt in stare sa rezolve problemele in judetele rosii, dar vin…

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, susține ca „baronii roșii refuza sa cumpere PCR-uri de testare” a romanilor in plina pandemie de coronavirus.„Nu sunt in stare sa rezolve problemele in județele roșii, dar vin și spun ca au soluții la nivel național. In majoritatea județelor conduse de…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, marti, pentru Libertatea, ca exista un consens, in Parlament, pentru proiectul PSD de introducere a pensiei de urmas, pentru copiii medicilor care isi pierd viata in aceasta pandemie de coronavirus. Propunerea legislativa a fost depusa saptamana…

- Florin Roman, liderul deputatilor PNL susține ca „țara arde și PSD depune moțiune de cenzura”. Reacția liberalului vine in contextul in care președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura in Parlament impotriva Guvernului Orban dupa ce pericolul epidemiei…

- Toți parlamentari PSD vor dona 50% din indemnizație pentru achiziționarea de echipamente medicale. In cadrul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, desfașurata online, s-a luat decizia ca toți parlamentarii PSD sa doneze 50% din indemnizație pentru achiziționarea de echipamente medicale atat…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca Guvernul trebuie sa ia masuri de sprijin financiar pentru firmele afectate de pandemia cu coronavirus, dar si pentru populatie. Ciolacu propune suspendarea platii ratelor bancare pentru trei pana la sase luni, inghetarea pretului la utilitati,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, va avea marti o intalnire informala cu presedintii organizatiilor judetene ale partidului, ocazie cu care va fi discutat si cazul fostului ministru al Sanatatii Sorina Pintea, arestata preventiv pentru luare de mita. Ciolacu a declarat luni ca la sedinta…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi in prima sedinta a conducerii interimare a social democratilor din acest an. Reuniunea CExN al PSD se va desfasura la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 12:00. Social democratii ar putea discuta despre modificari la Statutul partidului.Presedintele interimar…