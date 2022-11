Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul se cnfrunta din nou cu o incidența crescuta a cazurilor de COVID și a decis sa introduca mai multe restricții. Locuitorilor din mai multe zone din Beijing li s-a spus joi (10 noiembrie) sa fie testați pentru COVID-19 la fiecare 24 de ore, in timp ce capitala chineza se lupta cu o revenire…

- Angajamentul președintelui Chinei, Xi Jinping, luat la cel de-al 20-lea congres al PCC, de a susține și continua politica „zero Covid-19” alimenteaza deja scene de haos și mizerie in intreaga țara și afecteaza puternic economia. Ciclul repetat de inchideri, carantine și testari in masa are un preț ridicat…

- Locuitorii din marile orașe din China și-au exprimat ingrijorarea joi (27 octombrie), dupa ce autoritațile au dublat masurile pentru noi restricții legate de COVID-19 – sigilarea cladirilor și blocarea cartierelor, intr-o lupta pentru a opri focarele in creștere. China a raportat joi peste 1.000 de…

- Guvernul de la Beijing a emis un proiect de norme pentru a facilita accesul unor turiști in China pentru vizite de-a lungul frontierei sale. Grupurile de turiști organizate de agențiile de turism din zonele de frontiera ale Chinei vor putea sa-și aleaga „in mod flexibil” punctele de intrare și de ieșire…

- Peste 2.000 de noi cazuri COVID și 6 decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.254 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 860 mai puține fața de ziua anterioara.…

- Președintele Chinei, Xi Jinping și Vladimir Putin vor discuta despre razboiul din Ucraina și despre alte „subiecte internaționale și regionale” la intalnirea lor de la sfarșitul acestei saptamani, a transmis Kremlinul, scrie BBC . Experții spun ca Rusia are nevoie de ajutorul Chinei mai mult ca oricand…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 3%, din cauza ingrijorarilor provocate de noile restrictii din China legate de Covid-19, care s-au adaugat temerilor ca inflatia ridicata si cresterea ratelor dobanzilor slabesc cererea de combustibil, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ”Va veni Xi Jinping. Presedintele Putin mi-a spus si el ca va veni”, a declarat Joko Widodo, cunoscut si sub numele de Jokowi, intr-un interviu pentru Bloomberg News. Aceasta este prima confirmare ca ambii lideri vor participa la summit. Va fi primul summit global de la invadarea Ucrainei de catre Rusia…