Coronavirus: China pretinde scuze de la ziarul danez Jyllands-Posten pentru publicarea unei caricaturi inspirate de noul virus

- China le-a recomandat marti cetatenilor sai sa-si amane deplasarile in strainatate, o masura menita sa contribuie la stoparea extinderii epidemiei de pneumonie virala declansate de un nou coronavirus, informeaza AFP si dpa. ‘Li se recomanda locuitorilor’ Chinei continentale ‘sa-si amane data prevazuta…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat marți ca 106 persoane au decedat in urma epidemiei cu noul coronavirus, iar numarul cazurilor confirmate a ajuns la 4.515, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major la moțiunea de…

- Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a contaminat deja peste 2.700 de persoane din intreaga tara, a anuntat guvernul de la Beijing, relateaza AFP. Li Keqiang se afla in capitala Hubei (centru) pentru a ''cerceta…

- Noi imagini terifiante au aparut din China. O filmare arata cadavrele unor persoane ucise de coronavirus, abandonate pe holurile unui spital din Wuhan, printre persoanele care așteapta sa fie consultate de medici.Citește mai mult pe stirileprotv.ro

- UPDATE – Autoritatile chineze au decis sa construiasca un al doilea spital, de 1300 de locuri, pentru a trata cazurile de coronavirus in epicentrul epidemiei, Wuhan. Un prim spital cu 1000 de paturi este deja in constructie in acest oras de 11 milioane de locuitori, care se afla in carantina. Si Hong…

- Singapore a confirmat joi primul caz de coronovirus. La fel, au fost inregistrate primele cazuri și in Vietnam și Arabia Saudita. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis…

- Piata din China considerata epicentrul noului coronavirus era un fel de menajerie in care coexistau specii neobisnuite de animale, cum ar fi celebra zibeta, aflata la originea epidemiei de Sindrom Acut Respirator Sever (SARS) din 2002-2003, relateaza joi AFP. Noul virus, care a infectat…

- Virusul a fost depistat prima data in decembrie 2019 in Wuhan, China. Bilantul deceselor provocate de noua tulpina de coronavirus, asemanatoare virusului gripal, a carei transmitere de la om la om a fost confirmata de oamenii de stiinta, a crescut marti la sase victime, iar numarul cazurilor de imbolnaviri…