- Un studiu al Institutului francez pentru studiul marii (Ifremer) arata ca noul coronavirus nu a fost detectat in apa marii sau in organismele care traiesc in mare. Cercetatorii au prelevat probe de apa și de viețuitoare de pe toate zonele costiere din Franța (coasta normanda, coasta bretona, atlantica…

- Cercetatorii chinezi le dau o veste trista iubitorilor de animale si au declarat ca pisicile si cainii se pot infecta cu noul coronavirus, totusi acestia nu pot transmite la oameni virusului si nu pot muri din cauza acestuia. In urma experimentelor desfasurate in laborator de oamenii de stiinta din…

- Cercetatorii au stabilit ca pinguinii emit sunete sub apa atunci cind vineaza. Pinguinii sint foarte vocali atunci cind se afla pe uscat, studiile demonstrind faptul ca sunetele pe care acestia le emit sint folosite pentru a-si recunoaste partenerii si rudele. Totusi, un aspect a ramas inca neclar:…

- Covid-19. In urma experimentelor desfasurate in laborator de oamenii de stiinta din China, pisicile si cainii pot fi infectati cu noul coronavirus, dar nu pot infecta si oamenii, transmite CNN. Pe langa aceasta descoperire, dovezile arata ca animalele nu pot muri din cauza virusului chiar…

- Un test de sange care poate detecta mai mult de 50 de tipuri de cancer inainte ca pacientii sa prezinte vreun simptom a fost creat de oamenii de stiinta, transmite marti Press Association. Testul este bazat pe identificarea unui tip de ADN produs in tumorile cancerigene si apoi eliberat in fluxul sanguin…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie vor monitoriza raspandirea noului tip de coronavirus si vor cauta aparitia unor eventuale mutatii, folosind tehnica de secventiere genetica, pentru a analiza tulpinile de SARS-CoV-2 care au provocat mii de infectii in intreaga tara, au anuntat luni oficiali britanici,…

- „Oamenii de știința afirma ca, dupa trecerea printr-o astfel de infecție, o persoana dezvolta imunitate la coronavirus”, insa, cu toatea acestea, la nivel teoretic, exista și posibilitatea ca „unele persoane cu deficiențe imune sa se re-infecteze”, sunt informațiile pe care Guvernul Romaniei le transmite…