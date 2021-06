Coronavirus: Celebrul compozitor britanic Andrew Lloyd Webber, gata să sfideze restricţiile guvernamentale Celebrul compozitor britanic Andrew Lloyd Webber promite intr-un interviu publicat miercuri ca va redeschide - chiar si cu riscul de a fi arestat - teatrele sale londoneze, daca guvernul britanic va amana ridicarea ultimelor restrictii impuse in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. Ultimele restrictii antiepidemice, precum distantarea sociala, urmeaza sa fie ridicate pe 21 iunie, insa aceasta masura va fi probabil amanata din cauza cresterii ratelor de infectare in anumite parti ale tarii, ca urmare a unui focar de contaminare cu varianta coronavirusului detectata in India (varianta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

