Coronavirus: Cel puţin 8 morţi într-un cămin de bătrâni din Germania, unde au existat aproape 60 de infectări Un focar de coronavirus la un camin de batrani din estul Germaniei a provocat moartea a opt locatari si a scos in evidenta vulnerabilitatea celor in varsta in fata COVID-19, informeaza sambata dpa. In total, 42 de rezidenti si 15 membri ai personalului s-au imbolnavit de COVID-19 la caminul din Schorfheide, la nord de Berlin, a confirmat vineri autoritatea sanitara locala pentru postul public RBB. Se crede ca lucratorii sanitari nevaccinati din caminul de batrani au contribuit la raspandirea bolii intre pacientii vaccinati cu doua doze, dar inca vulnerabili. "Este o situatie proasta in acest centru… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

