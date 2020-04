Coronavirus: Cehia - O ediţie specială de figurine purtând măşti, comercializată în scopul strângerii de fonduri pentru medici Un producator de jucarii din Cehia a scos pe piata o editie speciala a gamei sale populare de figurine purtand masti, masura de protectie impotriva coronavirusului obligatorie in aceasta tara, pentru a strange fonduri destinate achizitiei de echipament pentru personalul medical, informeaza Reuters marti.



Producatorul de jucarii Efko a inceput in martie sa fabrice micutele figurine din plastic Igracek - asemanatoare Lego sau Playmobil - echipate cu masti faciale.

Foto: (c) MARTIN DIVISEK / EPA

O parte din suma obtinuta in urma vanzarilor figurinelor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

