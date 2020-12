Republica Ceha va inchide magazinele neesentiale, anumite servicii si traseele de telescaun urmand sa impuna restrictii de circulatie mai dure incepand de duminica in incercarea de a tine sub control o noua crestere a infectiilor cu COVID-19 si a numarului spitalizarilor, a precizat miercuri ministrul Sanatatii, Jan Blatny, potrivit Reuters.



Guvernul a aprobat trecerea la cel mai ridicat nivel de alerta, a spus Blatny, masura care presupune impunerea unui lockdown in aceasta tara cu 10,7 milioane de locuitori pe perioada sarbatorilor si anularea festivitatilor de Anul Nou.



…