Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui american Donald Trump are in vedere 1 mai ca data-tinta pentru relaxarea restrictiilor impuse in vederea limitarii epidemiei cu noul coronavirus in SUA, a declarat duminica seful Administratiei americane pentru alimente si medicamente (FDA), Stephen Hahn. Acesta a avertizat…

- Administratia SUA ar putea impune sanctiuni privind vizele acelor tari care refuza sau care amana nejustificat sa accepte cetateni de-ai lor deportati din Statele Unite in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza sambata Reuters si dpa. Intr-un memorandum adresat vineri seara secretarului…

- Milioane de americani care nu detin asigurare medicala nu ar trebui sa plateasca pentru vreun tratament impotriva noului tip de coronavirus, a declarat joi noapte vicepresedintele american Mike Pence, informeaza vineri dpa. "Vrem ca niciun american sa nu-si faca probleme in legatura cu…

- Anuntul vine la aproape doua luni de la semnalarea primului caz de Covid-19 pe teritoriul american. In spitalele de pe peste Ocean este stare de urgenta pe fondul epuizarii rapide a rerurselor necesare combaterii temutului virus aparut in China. In plus, raspandirea epidemiei nu incetineste,…

- Donald Trump a anuntat sambata extinderea la Regatul Unit si Irlanda a interdictiei de intrare in Statele Unite deja in vigoare pentru cetatenii care au calatorit recent in tarile europene din spatiul Schengen, relateaza AFP. Presedintele american a confirmat intr-o conferinta de presa ca aceasta masura…

- Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a declarat stare de urgența din cauza noului tip de coronavirus din China, astfel ca cetațenii straini care au calatorit recent in China nu vor mai putea intra pe teritoriul american, potrivit Reuters.De asemenea, cetațenii americani…