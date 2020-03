Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania anunța posibilitatea amanarii pana la 3 rate pentru creditele persoanelor fizice afectate de aceasta perioada. Clienții care au dificultați temporare la plata ratelor – fie de natura medicala, carantina, izolare, fie din cauza situației economico-financiare conjuncturale – sunt indrumați…

- Clienții Raiffeisen Bank Romania care au contractat creditele standard acordate de catre banca au, prin contract, opțiunea ,,vacanța trei rate” in cazul in care situțația creata de raspandirea virusului COVID-19(coronavirus) ii pune in postura de a nu iși mai putea respecta obligațiile de plata fața…

- Bancile au inceput deja sa primeasca primele dosare pentru Prima Casa, dupa ce Ministerul Finantelor a anuntat ca incepe sa distribuie cele 2 miliarde de lei alocate programului. „Daca mergem pe media pietei, estimez la 20 de mii de dosare de prima casa, anul trecut nu s-au terminat fondurile,…

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunța lansarea Programului Prima Casa 2020, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finanțelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei, alocat pentru anul 2020…

