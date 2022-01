Coronavirus: Căprioarele sunt "frecvent infectate" cu COVID-19 Caprioarele cu coada alba sint "foarte predispuse" sa contracteze noul coronavirus care provoaca COVID-19, ceea ce ar putea cauza probleme prelungite pe fondul pandemiei, se arata intr-un nou studiu. In urma prelevarii de mostre de la 360 de caprioare cu coada alba din noua zone diferite din nord-estul Ohio la inceputul anului trecut au fost descoperite sase cazuri in care o tulpina a virusului Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Caprioarele cu coada alba sunt "foarte predispuse" sa contracteze noul coronavirus care provoaca COVID-19, ceea ce ar putea cauza probleme prelungite pe fondul pandemiei, se arata intr-un nou studiu, relateaza luni dpa.

