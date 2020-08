Coronavirus: Cancelarul austriac vrea controale mai stricte la frontiere Cancelarul Sebastian Kurz doreste controale mai stricte la frontiere pentru cei care se intorc din vacanta, o masura determinata de cresterea cazurilor de coronavirus in Austria, relateaza sambata dpa. In urma sederii recente intr-una din cele aproximativ 30 de zone de risc, oamenii trebuie sa aiba la ei un test negativ de coronavirus care sa nu fie mai vechi de 72 de ore sau sa intre intr-o carantina de 10 zile. "Trebuie sa existe controale mai stricte aici", a declarat Kurz editiei de sambata a ziarului Oesterreich (Austria). De asemenea, Kurz nu a exclus efectuarea de teste direct la frontiera,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

