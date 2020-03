Stiri pe aceeasi tema

- Strazile erau pustii, iar cladirile de birouri inchise luni la New Delhi, capitala Indiei, in contextul restrictiilor impuse pentru a impiedica raspandirea coronavirusului, premierul Narendra Modi cerandu-le oamenilor sa ramana in casa si sa se salveze, relateaza Reuters, scrie Agerpres.India…

- Prefectura Dolj a transmis situatia epidemiologica din judet, pana astazi 23 martie la ora ora 9.00. In prezent avem: 2.734 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 236 de persoane se afla in carantina, 22 persoane au ieșit din carantina. Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sanatoase…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) a facut un apel la calm privind cumparaturile, precizand ca alimentele s-ar putea scumpi din cauza cererii masive generate de panica si a masurilor de izolare la domiciliu.

- Parizienii au luat cu asalt marti dimineata garile din oras si autostrazile pentru a parasi capitala franceza inaintea masurilor de izolare impuse in scopul incetinirii raspandirii coronavirsului, care intra in vigoare la pranz, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Exodul parizienilor a provocat…

- China si India au cele mai multe orase afectate de poluarea aerului cu microparticule, responsabile pentru numeroase decese premature, conform unui raport publicat marti de Greenpeace si divizia de cercetare a companiei elvetiene IQAir, relateaza AFP. Aceste doua tari cuprind aproape 90%…

- Ministrul Mediului, Cosel Alexe, a declarat, astazi, ca 10 orașe din Romania trebuie sa faca planuri preventive in ceea ce privește reducerea nivelului de poluare, la recomandarea instituțiilor europene, pentru a se evita o eventuala procedura de infringement. Potrivit ministrului Mediului, cele 10…

- Sarbul Novak Djokovici, detinatorul trofeului la Australian Open, s-a declarat intristat de faptul ca sportivii si copiii de mingi au avut probleme din cauza calitatii proaste a aerului in timpul calificarilor de la Melbourne. El spera ca la meciurile de pe tablourile principale nu vor mai exista…