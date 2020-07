Stiri pe aceeasi tema

Cainii din armata germana vor beneficia de un antrenament special pentru a putea sa detecteze - cu ajutorul mirosului - persoanele infectate cu noul coronavirus, in contextul in care numarul contagierilor a ajuns luni in aceasta tara la 196.554 de cazuri, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Reprezentantii…

Clubul Akhisarspor a anuntat, sambata, ca are 12 cazuri de coronavirus, descoperite in urma celor mai recente teste, anunța news.ro.Doua persoane infectate fac parte din staful tehnic, trei sunt fotbalisti si sapte sunt angajati ai clubului.

Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 14 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719au fost declarate vindecate și externate Pana sambata, Pana astazi, 13 iunie, pe teritoriul…

Autoritațile locale germane au comunicat ca in cadrul cercetarilor suplimentare realizate de catre acestea, printre persoanele confirmate a fi infectate cu COVID-19 se numara și 47 de cetațeni romani. "Pentru alți 57 de cetațeni romani a fost dispusa masura plasarii in carantina, ca urmare a contactelor…