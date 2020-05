Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele, barurile si cafenelele din Bulgaria se pot redeschide la intreaga capacitate incepand de luni, au anuntat autoritatile de la Sofia. Ministrul sanatatii, Kiril Ananiev, a emis marti seara un ordin in acest sens, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Odata cu localurile de alimentatie…

- Guvernul francez ia in considerare desfasurarea ultimei runde a alegerilor pentru primari la sfarsitul lunii iunie sau reluarea completa a scrutinului in ianuarie 2021, a declarat miercuri prim-ministrul Edouard Philippe adresandu-se tuturor liderilor de partide, informeaza Reuters. Din cele 35.000…

- Guvernul de la Paris va insista asupra pastrarii fabricilor Renault in Franta si vrea ca tara sa ramana centrul global al grupului pentru inginerie, cercetare, inovare si dezvoltare, a afirmat miercuri premierul Edouard Philippe, in Senat, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Executivul este…

- Guvernul francez a anuntat ca va tine in continuare granitele inchise pana cel putin pe data de 15 iunie, chiar daca pe 11 mai se va ridica masurile de izolare impuse de pandemia de Covid-19.Conform ziarului The Guardian, Ministrul de Interne, Christophe Castaner, a declarat in timpul unei conferinte…

- Franta va decide catre finalul lunii mai de la ce data barurile si restaurantele se vor putea redeschide, a anuntat vineri ministrul francez al finantelor Bruno Le Maire, in contextul in care guvernul de la Paris pregateste relaxarea de la 11 mai a restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii…

- La o conferința de presa desfașurata marți seara la ora 21 la sediul MAI, romanii au fost anunțați ca pentru prevenirea imbolnavirii cu noul Coronavirus, s-a luat decizia suspendarii mai multor activitați. Se suspena astfel activitatea de servire și consum a produselor alimentare și bauturilor alcoolice…

- Guvernul francez este pregatit sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a sprijini companiile mari afectate de turbulentele de pe pietele financiare, inclusiv prin nationalizari daca acestea se vor dovedi necesare, a declarat ministrul francez de Finante, Bruno LeMaire, citat de Reuters."Nu…

- Guvernul francez urmeaza sa interzica adunarile de peste 100 de persoane in spatii publice, pe tot teritoriul Frantei, pentru a opri extinderea contaminarii cu coronavirus, informeaza Reuters. Agentia preia o declaratie facuta vineri de premierul Edouard Philippe televiziunii TF1: "Vom…